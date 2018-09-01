04:00 01.09.2018 | Общество | Новости
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Китайские физики заново пересчитали величину силы гравитации

Группа ученых из Китая сообщает, что им удалось выполнить наиболее точное измерение силы гравитации — ньютоновской или универсальной гравитационной постоянной G. Об этом говорится в результатах исследования, опублиткованных на официальном сайте университетского ведомства.

Китайские физики заново пересчитали величину силы гравитации

В новом исследовании исследователи осуществили два независимых расчета G, используя пару маятников в вакууме, по одному на каждое испытание. Каждый маятник раскачивается между парой массивных объектов, положения которых можно отрегулировать.

Таким образом, специалистам удалось сделать два измерения для методов, учитывающих время раскачивания и углового ускорения, соответственно, и они составили 6,674184 и 6,674484 сотни миллиардной доли (10-11). Измерения были точными, но по неизвестным причинам все равно разошлись между собой. Возможно, дело в струне, используемой для маятника.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава NASA Джим Брайденстайн считает, что человечество вновь начнет исследовать Луну и восстановит месячные полеты. 


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