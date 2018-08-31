10:26 31.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине запустили электронный кабинет перевозчика

В  Украине заработал онлайн-сервис - электронный кабинет перевозчика, благодаря которому автоперевозчиков сможет получить лицензию, а обычные граждане проверить всю информацию о перевозчика.

В Украине запустили электронный кабинет перевозчика

Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, система будет работать в открытом доступе. Украинский гражданам придется только ввести в систему номер перевозчика или автобуса и проверить всю информацию данного маршрута.

В свою очередь, исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский пояснил, что в электронном кабинете будет доступно сразу пять услуг для перевозчика.

Так, с помощью сервиса грузовые и пассажирские автоперевозчики смогут получать, расширять, сужать или аннулировать лицензии онлайн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Италии полиция арестовала двух граждан Украины. Их подозревают в организации канала по переправке в страну незаконных мигрантов из Турции.


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