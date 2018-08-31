В Украине запустили электронный кабинет перевозчика

Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, система будет работать в открытом доступе. Украинский гражданам придется только ввести в систему номер перевозчика или автобуса и проверить всю информацию данного маршрута.

В свою очередь, исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский пояснил, что в электронном кабинете будет доступно сразу пять услуг для перевозчика.

Так, с помощью сервиса грузовые и пассажирские автоперевозчики смогут получать, расширять, сужать или аннулировать лицензии онлайн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Италии полиция арестовала двух граждан Украины. Их подозревают в организации канала по переправке в страну незаконных мигрантов из Турции.