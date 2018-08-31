В Турции в разгар туристического сезона выпал снег - ВИДЕО

Температура воздуха на несколько часов в регионе опустилась до 7 градусов со знаком плюс. Из-за снегопада на несколько часов были перекрыты трассы.

Как сообщает в пятницу утром, 31 августа, Merkez TV, причиной аномального снегопада стал грозовой фронт, который прошел над регионом. Синоптики также предупредили о предстоящем дожде с грозами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, аномальные осадки удивили жителей окрестностей Кедровых гор в Южной Африке. Движение несколькими горными перевалами закрыли.

Осадки удивили жителей Кейптауна. Сегодня третьего июня, они обнаружили на улице примерно 10-сантиметровый слой снега.