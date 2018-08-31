08:15 31.08.2018 | Общество | Новости
100202534:Polishuk

В Турции в разгар туристического сезона выпал снег - ВИДЕО

В турецкой провинции Карс в середине туристического сезона выпал снег.

В Турции в разгар туристического сезона выпал снег - ВИДЕО

Температура воздуха на несколько часов в регионе опустилась до 7 градусов со знаком плюс. Из-за снегопада на несколько часов были перекрыты трассы.

Как сообщает в пятницу утром, 31 августа, Merkez TV, причиной аномального снегопада стал грозовой фронт, который прошел над регионом. Синоптики также предупредили о предстоящем дожде с грозами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, аномальные осадки удивили жителей окрестностей Кедровых гор в Южной Африке. Движение несколькими горными перевалами закрыли.

Осадки удивили жителей Кейптауна. Сегодня третьего июня, они обнаружили на улице примерно 10-сантиметровый слой снега.


Поделиться
Читайте также:
 
В США разбился двухмоторный самолет, погибли четыре человека Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО Порошенко назначил трех судей Верховного суда В Хмельницкой области двое патрульных попались на взятке
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив