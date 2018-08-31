В последний день лета в Украине буде жарко и малооблачно

Дожди вероятны только на западной части Украины. Ветер будет восточного и северо–восточного направления, 3-8 метров в секунду.

При этом температура будет вполне жаркой: на востоке, юге и в большинстве центральных регионов ожидается 28-33 градуса выше нуля. Чуть прохладнее в Винницкой области, а также на западе и севере страны.

В Киеве лето завершается прекрасной солнечной погодой. Во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла, днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

На западе Украины малооблачно, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 9-15 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-29 градусов.

На севере Украины малооблачно и осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 9-15 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 24-30 жарких градусов.

В центре страны сухо и жарко. Ночная температура воздуха не опустится ниже 15-20 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 29-35 градусов, в Черкасской и Винницкой областях до 24-29 градусов.

На востоке Украины в пятницу также будет сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-21 градуса. Днем воздух раскалится до 28-34 градусов.

На юге Украины сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-21 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 29-35 градусов.

В Крыму сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-21 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 29-34 градусов.

Народный прогноз: 30 августа почитается память святого Мирона пресвитера. С 30 августа начинается осенний листопад (первой роняет лист береза, за ней липа, вяз, черемуха и т.д.). В прежние времена заметили, если утром этого дня туман и роса, то погода на Мирона будет хорошая.