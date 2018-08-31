08:32 31.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Полтавской области трое суток тушили торфяной пожар - ФОТО, ВИДЕО

В Кременчугском районе Полтавской области в четверг вечером, 30 августа, был ликвидирован крупный пожар торфяников.

В Полтавской области трое суток тушили торфяной пожар - ФОТО, ВИДЕО

При этом спасателям не удавалось потушить возгорание трое суток. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, пожар начался 27 августа в результате пожара сухой травы вблизи села Бондари Кременчугского района.

Это повлекло за собой горение залежей торфа на территории около 15 гектаров.

К тушению было привлечено 48 человек личного состава ГосЧС, а также 15 единиц спецтехники и 9 единиц техники и 10 работников местной власти. Только вчера спасателям удалось полностью ликвидировать масштабный пожар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на среду. 29 августа, на проспекте Степана Бандеры произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в одном из корпусов завода " Маяк". Как сообщают очевидцы в социальной сети Facebook, пламя охватило пять этажей здания. Тушить пожар приехали сразу пять машин. На место выехали значительные силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отряд САРЗ.


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