11:52 31.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В МОН обещают ликвидировать очереди в детсады

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, что для ликвидации очередей в детские сады МОН разработало план действий, согласно которому к 2020 году в Украине будет создано 96 тысяч дополнительных мест в детских учреждениях.

В МОН обещают ликвидировать очереди в детсады

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, уже разработан план действий до 2020 года, согласно с которым будут поэтапно созданы 96 тыс. мест в детсадах.

В Минобразования отметили, что за 2017 год и первое полугодие 2018 года было создано 35,5 тысяч дополнительных мест.

Как известно, такого результата удалось достичь с помощью введения в эксплуатацию новостроек, реорганизации учреждений, открытия частных заведений, ремонтов зданий, восстановления деятельности детсадов, возвращения помещений в государственную собственность и тому подобное.

По созданию дополнительных мест лидирует: Киевская, Одесская, Ивано-Франковская области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Дарницком районе Киева почти 2000 детей находятся в очереди на зачисление в детсады. По этому поводу мэр города Виталий Кличко заявил, что планируется создать 660 мест в детсадах. 


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