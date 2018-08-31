Вероятным убийцей оказался выходец из семьи мигрантов, которые переехали в Лондон из Бангладеша. Молодой человек планировал взорвать самодельное взрывное устройство на входе в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, а затем с оружием в руках проникнуть в офис Мэй и убить ее.

Его также подозревают в связях с агентами MI5 и ФБР, которые могли получить большие деньги с рук террористов "Исламского государства" за ликвидацию Мэй.

Стоит отметить, что преступник сможет получить условно-досрочное освобождение, составляет 30 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно венесуэльский оппозиционер, бывший глава муниципальной полиции Сальваторе Луккезе взял на себя ответственность за организацию атаки дронов на президента Мадуро на параде в Каракасе.