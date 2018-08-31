23:24 31.08.2018 | Политика | Новости
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В Лондоне готовилось покушение на Терезу Мэй

Верховный суд Лондона приговорил 21-летнего Наимура Рахмана к пожизненному заключению за попытку организации покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Об этом передает The Guardian.

В Лондоне готовилось покушение на Терезу Мэй

Вероятным убийцей оказался выходец из семьи мигрантов, которые переехали в Лондон из Бангладеша. Молодой человек планировал взорвать самодельное взрывное устройство на входе в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, а затем с оружием в руках проникнуть в офис Мэй и убить ее.

Его также подозревают в связях с агентами MI5 и ФБР, которые могли получить большие деньги с рук террористов "Исламского государства" за ликвидацию Мэй.

Стоит отметить, что преступник сможет получить условно-досрочное освобождение, составляет 30 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно венесуэльский оппозиционер, бывший глава муниципальной полиции Сальваторе Луккезе взял на себя ответственность за организацию атаки дронов на президента Мадуро на параде в Каракасе.


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