В Хмельницкой области двое патрульных попались на взятке

Полицейские требовали от местного жителя 16 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, за эти деньги злоумышленники обещали не привлекать его к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали инспекторов на одной из улиц Каменец-Подольского после получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Закарпатской области в четверг, 2 августа, задержала главу Виноградовской районной государственной администрации. Чиновник попался на взятке. Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции, глава райадминистрации требовал и получал деньги за подписание договоров за бюджетные средства и дальнейшее их перечисление за выполненные работы.