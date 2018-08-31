13:32 31.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Греции произошло землетрясение

В Греции в пятницу, 31 августа, в 31 километре к юго-западу от города Трикала произошло землетрясение.

В Греции произошло землетрясение

Его магнитуда составила пять баллов по шкале Рихтера. Толчки ощущались после десяти часов вечера на глубине 1,8 километра. Как сообщает издание Ekathimerini, в результате землетрясения на сельских дорогах произошли оползни.

Сообщений о травмированных пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Индонезии произошло землетрясение на острове Ломбок. По последним данным количество погибших в результате землетрясения возросло до 347 человек. Местная власть уверена, что число жертв будет расти по мере того, как спасатели и техника будут разбирать завалы.


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