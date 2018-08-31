В Греции произошло землетрясение

Его магнитуда составила пять баллов по шкале Рихтера. Толчки ощущались после десяти часов вечера на глубине 1,8 километра. Как сообщает издание Ekathimerini, в результате землетрясения на сельских дорогах произошли оползни.

Сообщений о травмированных пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Индонезии произошло землетрясение на острове Ломбок. По последним данным количество погибших в результате землетрясения возросло до 347 человек. Местная власть уверена, что число жертв будет расти по мере того, как спасатели и техника будут разбирать завалы.