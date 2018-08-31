В Донецке в ресторане взорвали Захарченко - российские СМИ

По предварительным данным там смертельное ранение получил глава так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко. Как сообщает Interfax.ru инцидент произошел в кафе "Сепар" в центре Донецка.

После взрыва в кафе начался пожар. Ранения также получили еще три человека.

Как передает сепаратистский телеграм-канал War Gonzo, глава "ДНР" Александр Захарченко скончался от полученных ранений на месте происшествия.

Информация еще уточняется. На месте взрыва работают оперативники и группа спасателей. На месте находится несколько карет "Скорой помощи".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе 2016 года в оккупированном Луганске подорвали на тот момент действующего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. Его госпитализировали с тяжелыми ранениями, однако в результате они оказались не смертельными. По версии украинской стороны, покушение на Плотницкого было связано с открытым противостоянием российских спецслужб на Донбассе.