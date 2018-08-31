22:43 31.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черкасский Умань может переехать израильское консульство

В Умани появиться хасидское консульство. Об этом передает JTA.

В Черкасский Умань может переехать израильское консульство

Дипломатическая служба будет осуществляться в консульстве на протяжении праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового Года, когда в город съезжаются десятки тысяч паломников со всего мира. 

Израильские послы будут работать в помещении, которое, вероятно, считается местом захоронения праведника Нахмана. Глава израильского МИДа сообщил, что специальный консул будет давать "срочные консульские вопросы, такие как украденные или потерянные проездные документы и другая любая чрезвычайная помощь, которую оказывают израильские консульства во всем мире". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Украины и Израиля проводят переговоры по вопросу переноса посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим. 


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