В Черкасский Умань может переехать израильское консульство

Дипломатическая служба будет осуществляться в консульстве на протяжении праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового Года, когда в город съезжаются десятки тысяч паломников со всего мира.

Израильские послы будут работать в помещении, которое, вероятно, считается местом захоронения праведника Нахмана. Глава израильского МИДа сообщил, что специальный консул будет давать "срочные консульские вопросы, такие как украденные или потерянные проездные документы и другая любая чрезвычайная помощь, которую оказывают израильские консульства во всем мире".

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Украины и Израиля проводят переговоры по вопросу переноса посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим.