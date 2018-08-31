16:32 31.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинским бойцам передали оружие для уничтожения вражеских танков

Вооруженные силы Украины получили сертификаты на 75 противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и ракетных комплексов "Корсар" отечественного производства.

Украинским бойцам передали оружие для уничтожения вражеских танков

Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

Он отметил, что эти противотанковые комплексы украинского производства уже хорошо зарекомендовали себя в боях. К тому же, отечественные противотанковые комплексы в несколько раз дешевле иностранных образцов.

Как сообщал "УРА-Информ", американский ПТРК Javelin Украина будет использовать в том случае, если Россия пойдет в танковое наступление. Об этом заявил в интервью "Голосу Америки" спецпредставитель США Курт Волкер. Он напомнил, что переданные Украине американские ПТРК являются оборонительным вооружением.


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