Украинским бойцам передали оружие для уничтожения вражеских танков

Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

Он отметил, что эти противотанковые комплексы украинского производства уже хорошо зарекомендовали себя в боях. К тому же, отечественные противотанковые комплексы в несколько раз дешевле иностранных образцов.

Как сообщал "УРА-Информ", американский ПТРК Javelin Украина будет использовать в том случае, если Россия пойдет в танковое наступление. Об этом заявил в интервью "Голосу Америки" спецпредставитель США Курт Волкер. Он напомнил, что переданные Украине американские ПТРК являются оборонительным вооружением.