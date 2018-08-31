Украинские спецназовцы обзавелись американскими бронеавтомобилями

Представители посольства США в Киеве передали спецназу "КОРД" 11 служебных автомобилей. Об этом на своей странице Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Новые модели бронеавтомобилей будут использоваться для выполнения боевых задач повышенной опасности. В частности, несколько машин планируется отправить проводить патрулирование в зону боевых действий Операции объединённых сил.
"Спасибо нашим надежным партнерам и хорошим друзьям — Посольство США — за новые специальные автомобили для КОРД! 11 микроавтобусов Ford помогут обеспечить быструю и эффективную работу в сложных ситуациях!", - добавил министр.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Америка готова передать Украине катера береговой охраны типа "Island" для использования их в Черном море. В данное время, это пилотный проект. Однако, если удастся все успешно реализовать, то потом у Украины есть возможность получить другие виды вооружения.