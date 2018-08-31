Украинские спецназовцы обзавелись американскими бронеавтомобилями

Новые модели бронеавтомобилей будут использоваться для выполнения боевых задач повышенной опасности. В частности, несколько машин планируется отправить проводить патрулирование в зону боевых действий Операции объединённых сил.

"Спасибо нашим надежным партнерам и хорошим друзьям — Посольство США — за новые специальные автомобили для КОРД! 11 микроавтобусов Ford помогут обеспечить быструю и эффективную работу в сложных ситуациях!", - добавил министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Америка готова передать Украине катера береговой охраны типа "Island" для использования их в Черном море. В данное время, это пилотный проект. Однако, если удастся все успешно реализовать, то потом у Украины есть возможность получить другие виды вооружения.