Twitter будет блокировать размещение политической и социальной рекламы

Социальная сеть Twitter теперь будет сертифицировать заказчиков политической и социальной рекламы. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса.
Как отметили руководители компании, такое действие позволит проверять личность и адрес тех, кто собирается разместить политическую или социальную рекламу. Теперь для размещения рекламы заказчик обязан соответствовать критерием отбора компании.
В рекламных постах теперь будет не только маркировка продвигаемого контента, но и тот, кто оплатил размещение. Кроме того, полную информацию о рекламных кампаниях будет предоставлять структура, которая отвечает за прозрачность рекламы.
Главной задачей нововведения - сделать более прозрачной процедуру размещения рекламы, которая публикуется с целью сформировать мнение людей по вопросам, что могут быть важными для результатов выборов.
Так, под новые правила попадут заказчики политической рекламы, где говорится о выборах или о конкретном кандидате.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект закона, который предусматривает определить язык рекламы украинский. Как известно, инициаторами данного проекта стали 15 народных депутатов из разных парламентских фракций.