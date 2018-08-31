Twitter будет блокировать размещение политической и социальной рекламы

Как отметили руководители компании, такое действие позволит проверять личность и адрес тех, кто собирается разместить политическую или социальную рекламу. Теперь для размещения рекламы заказчик обязан соответствовать критерием отбора компании.

В рекламных постах теперь будет не только маркировка продвигаемого контента, но и тот, кто оплатил размещение. Кроме того, полную информацию о рекламных кампаниях будет предоставлять структура, которая отвечает за прозрачность рекламы.

Главной задачей нововведения - сделать более прозрачной процедуру размещения рекламы, которая публикуется с целью сформировать мнение людей по вопросам, что могут быть важными для результатов выборов.

Так, под новые правила попадут заказчики политической рекламы, где говорится о выборах или о конкретном кандидате.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект закона, который предусматривает определить язык рекламы украинский. Как известно, инициаторами данного проекта стали 15 народных депутатов из разных парламентских фракций.