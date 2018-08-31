Супрун хочет, что бы дети не страдали от школьных линеек

Об этом она написала в своем Facebook.

По ее убеждению, школьные линейки пережиток советской традиции, от которой давно пора отойти.

В развитых странах нет изнурительного выстраивания, стояния под солнцем или дождем, выслушивание бесконечных напутственных речей. Ведь это вредно прежде всего с медицинской точки зрения.

Она отметила, что дети теряют сознание на школьных линейках ежегодно независимо от того проводятся они на улице, в помещении.

Как сообщал "УРА-Информ", первого сентября в Донецкой области откроют еще четыре капитально отремонтированные опорные школы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.