12:10 31.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202561:roman_z

Супрун хочет, что бы дети не страдали от школьных линеек

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что украинским школам пора отойти от традиции проведения школьных линеек.

Супрун хочет, что бы дети не страдали от школьных линеек

Об этом она написала в своем Facebook.

По ее убеждению, школьные линейки пережиток советской традиции, от которой давно пора отойти.

В развитых странах нет изнурительного выстраивания, стояния под солнцем или дождем, выслушивание бесконечных напутственных речей. Ведь это вредно прежде всего с медицинской точки зрения.

Она отметила, что дети теряют сознание на школьных линейках ежегодно независимо от того проводятся они на улице, в помещении.

Как сообщал "УРА-Информ", первого сентября в Донецкой области откроют еще четыре капитально отремонтированные опорные школы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.


Поделиться
Читайте также:
 
Климкин договорился с венгерским коллегой по министру в Закарпатье Йованович презентовала 11 новых автомобилей для работы КОРД - ФОТО В Мариуполе легковушка сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе - ФОТО Аваков просит увеличить бюджет МВД для повышения зарплаты и соцпакета бойцов КОРД
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив