СБУ не причастно к убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко

По его словам, ликвидация боевика стала кульминацией операции по давней задумке Кремля по устранению "непокорного" Захарченко. В то же время, трое его сопровождавших, в том числе и приближенный Тимофеев и два охранника, остались живы.

"Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса, отжатого на протяжении 2014-2018 годов", - подчеркнул Гуськов.

Напомним, что глава "ДНР" Александр Захарченко скончался от полученных ранений на месте происшествия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в пятницу, 31 августа, в Донецке в ресторане взорвали Захарченко.