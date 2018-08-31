12:45 31.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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С сегодняшнего дня в Украине не будет работать аналоговое телевидение

По всей Украине с 31 августа будет отключено аналоговое телевидение. Об сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

С сегодняшнего дня в Украине не будет работать аналоговое телевидение

Так, согласно приказу Кабмина внесен план изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания.

Поэтому 31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны, пояснили в ведомстве.

Месяцем ранее произошло отключение аналогового радиосигнала в Киеве и Кировоградской области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории Украины. Кабинет министров постановлением от 13 июня 2018 года № 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания.


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