С сегодняшнего дня в Украине не будет работать аналоговое телевидение

Так, согласно приказу Кабмина внесен план изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания.

Поэтому 31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны, пояснили в ведомстве.

Месяцем ранее произошло отключение аналогового радиосигнала в Киеве и Кировоградской области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории Украины. Кабинет министров постановлением от 13 июня 2018 года № 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания.