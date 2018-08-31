08:34 31.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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С начала учебного года в Донецкой области откроются четыре опорные школы

Первого сентября в Донецкой области откроют еще четыре капитально отремонтированные опорные школы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

С начала учебного года в Донецкой области откроются четыре опорные школы

Стоит отметить, что на подконтрольной украинской части Донецкой области будут функционировать уже 16 реконструированных опорных заведений, 12 из которых были открыты еще в течение 2017-2018 годов. Также на завершающей стадии находятся– Краматорская гимназия, Иванопольская и Мангушская школы.

В этом году в первый класс придет 17,8 тыс. первоклассников, 17,6 тыс. из них учится на украинском языке.

Глава Донецкой ВГА добавил, что вдоль линии разграничения, в так называемой серой зоне находится 113 учебных заведений: 53 детсады, 54 школы, 6 училищ и школа-интернат. В них обучается 15 тысяч 303 ребенка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что сроки доставки новых учебников в школы переносятся. По ее словам, сейчас печатается в 2,5 раза больше учебников, чем обычно - более 18 млн экземпляров и сразу для первого, пятого и десятого классов.


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