Раскрыт еще один секрет пирамиды Хеопса

Физики численно рассчитали, как пирамида Хеопса рассеивает радиоволны длиной около 200-600 метров, и выяснили, что на определенных резонансных частотах полости пирамиды, концентрируют электромагнитную энергию.

В будущем ученые планируют использовать полученные результаты для разработки наночастиц, с помощью которых можно управлять видимым светом. На самом деле, качественно такие частицы будут вести себя так же, как пирамида, если изменить длину падающих волн пропорционально размерам объекта который их рассеивает - значит, они так же будут фокусировать излучение под основанием и подавлять отражены в обратном направлении волны.

Как сообщал "УРА-Информ", археологи, работающие в экспедиции на территории древнего античного государства Ольвия, на территории Николаевской области откопали античную крепость. Эта находка может изменить представления ученых о границах древнего города-полиса.