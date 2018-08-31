19:50 31.08.2018 | Общество | Новости
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Раскрыт еще один секрет пирамиды Хеопса

Пирамида, которая стоит на известняковом плато, фокусирует электромагнитные волны под своим основанием.

Раскрыт еще один секрет пирамиды Хеопса

Физики численно рассчитали, как пирамида Хеопса рассеивает радиоволны длиной около 200-600 метров, и выяснили, что на определенных резонансных частотах полости пирамиды, концентрируют электромагнитную энергию.

В будущем ученые планируют использовать полученные результаты для разработки наночастиц, с помощью которых можно управлять видимым светом. На самом деле, качественно такие частицы будут вести себя так же, как пирамида, если изменить длину падающих волн пропорционально размерам объекта который их рассеивает - значит, они так же будут фокусировать излучение под основанием и подавлять отражены в обратном направлении волны.

Как сообщал "УРА-Информ", археологи, работающие в экспедиции на территории древнего античного государства Ольвия, на территории Николаевской области откопали античную крепость. Эта находка может изменить представления ученых о границах древнего города-полиса.


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