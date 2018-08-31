Порошенко полетит на прощание с другом Украины

Об этом сообщается на сайте Администрации президента.

Визит носит частный характер, поэтому Петр Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.

Как сообщал "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки в ночь воскресенье, 26 августа, скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн. Он умер в возрасте 81 года. Как сообщило украинское посольство в США, Маккейн долгое время боролся с раком головного мозга. 24 августа семья политика объявила о приостановке лечения. 29 августа сенатору должно было исполниться 82 года.