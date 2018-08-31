16:57 31.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Немцы будут учиться в Чернобыле ликвидации атомных аварий

Эксперты немецкого федерального ведомства по защите от радиации проведут учения на территории закрытой 30-километровой Чернобыльской зоны на случай чрезвычайной ситуации на европейских АЭС.

Немцы будут учиться в Чернобыле ликвидации атомных аварий

Об этом в ведомстве сообщили в пятницу, 31 августа.

Учения пройдут с 3 по 7 сентября по сценарию фиктивной аварии на АЭС.

26 сотрудников германского ведомства будут разбиты на команды, снабжены защитными костюмами и респираторами, а также измерительными приборами. Пешком и на автомобилях они должны передвигаться по 30-километровой зоне и производить замеры радиоактивного облучения, которому подвергается человек, находящийся в конкретной точке в конкретное время после симулируемой аварии, а также уровень радиоактивного загрязнения почвы в разных пунктах зоны отчуждения.

Все данные будут немедленно передаваться в центр сбора информации федерального ведомства, где их будут обрабатывать и оценивать.

Как сообщал "УРА-Информ", работники полиции вместе с пограничниками задержали двух жителей Житомирской области 36 и 32 лет, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и пытались вывезти оттуда радиоактивного металлолома весом около 100 килограмм.


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