21:34 31.08.2018 | Общество | Новости
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Москва возложила ответственность за гибель Захарченко на "украинскую хунту"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире одного из российских государственных телеканалов заявила, что ответственность за убийство главаря самопровозглашенного "ДНР" полностью лежит на руководстве Украины. 

Москва возложила ответственность за гибель Захарченко на

Издание ТАСС, опубликовавшее заявление Захаровой, отметило, что официальное уведомление о гибели Александра Захарченко было опубликовано за несколько часов до смерти донецкого боевика на лечебной койке. Это вызвало немалые подозрения со стороны многих российских СМИ.

"В Донецке во время террористического акта погиб глава ДНР Захарченко. Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - подчеркнула Захарова.

В свою очередь, в Службе безопасности Украины отрицают свою причастность к ликвидации боевика "ДНР" Александра Захарченко. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в пятницу, 31 августа, в Донецке в ресторане взорвали Захарченко.


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