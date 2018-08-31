Москва возложила ответственность за гибель Захарченко на "украинскую хунту"

Издание ТАСС, опубликовавшее заявление Захаровой, отметило, что официальное уведомление о гибели Александра Захарченко было опубликовано за несколько часов до смерти донецкого боевика на лечебной койке. Это вызвало немалые подозрения со стороны многих российских СМИ.

"В Донецке во время террористического акта погиб глава ДНР Захарченко. Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - подчеркнула Захарова.

В свою очередь, в Службе безопасности Украины отрицают свою причастность к ликвидации боевика "ДНР" Александра Захарченко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в пятницу, 31 августа, в Донецке в ресторане взорвали Захарченко.