Йованович презентовала 11 новых автомобилей для работы КОРД - ФОТО

По ее мнению полиция должна гордиться своими достижениями. При этом посол отметила, что для нее честь быть сегодня здесь и поздравить вас с впечатляющим прогрессом.

Мы в посольстве гордимся своим партнерством в реформировании полиции. Эта церемония является еще одной вехой в нашей общей цели. Вы должны гордиться своими достижениями. В вашей новой работе вы будете первыми реагировать на опасные ситуации. Я также хочу представить эти 11 автомобилей для спецназовцев, - сказала она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 октября 2015 года Министерство внутренних дел Украины начало набор сотрудников спецназа Корпуса оперативно-внезапного действия. Тогда отмечалось, что всего тестирование пройдут около 1300 претендентов на службу в спецподразделении полиции.