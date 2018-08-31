14:13 31.08.2018 | Общество | Новости
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Юнкер будет настаивать на отмене перевода часов в еврозоне

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз намерен отменить перевод часов на летнее и зимнее время.

Юнкер будет настаивать на отмене перевода часов в еврозоне

Об этом сообщает Deutsche Welle. Отмечается, что данное решение будет принято после того, как большинство опрошенных граждан ЕС заявили, что перевод часов следует отменить.
 
Так, более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов на летнее и зимнее время. В онлайн-опросе приняли участие более 4,5 миллиона человек.
 
Юнкер отметил, что будет настаивать на отмене, и Еврокомиссия сегодня примет решение по этому вопросу.

Как сообщал "УРА-Информ", выполняя соответствующую директиву Европарламента, Европейская комиссия 5 июля запустила сайт, на котором жители стран ЕС могли до 16 августа высказать мнение относительно перехода на зимнее и летнее время.


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