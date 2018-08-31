Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ

При этом тяжелое вооружение вчера не применялось. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на пресс-центр штаба Операции объединенных сил, противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Продолжались обстрелв украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Майорское, Шумы, Пески, Павлополь, Лебединский и Водяное.

Однако боевики заметно уменьшили количество обстрелов, хотя и не прекратили их полностью на время "школьного" перемирия. В свою очередь подразделения Объединенных сил придерживались взятых на себя обязательств по прекращению огня.

С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции наших войск в районе населенного пункта Гнутово из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки среду, 29 августа, боевики н Донбассе 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом один раз противник открывал огонь из тяжелого вооружения. Потерь среди Вооруженных сил Украины нет.