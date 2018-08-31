08:59 31.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ

За прошедшие сутки четверг, 30 августа, боевики на Донбассе 12 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ

При этом тяжелое вооружение вчера не применялось. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на пресс-центр штаба Операции объединенных сил, противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Продолжались обстрелв украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Майорское, Шумы, Пески, Павлополь, Лебединский и Водяное.

Однако боевики заметно уменьшили количество обстрелов, хотя и не прекратили их полностью на время "школьного" перемирия. В свою очередь подразделения Объединенных сил придерживались взятых на себя обязательств по прекращению огня.

С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции наших войск в районе населенного пункта Гнутово из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки среду, 29 августа, боевики н Донбассе 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом один раз противник открывал огонь из тяжелого вооружения. Потерь среди Вооруженных сил Украины нет.


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