09:19 31.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня КПВВ "Новотроицкое" вновь начал работать

В Донецкой области с утра пятницы 31 августа контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое", который накануне был закрыт из-за пожаров, возобновил работу. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Сегодня КПВВ

В данное время, на полях вблизи КРП "Березовое-1" и КРП "Березовое-2" совместными силами ГСЧС и ОСС полностью потушили огонь. Такое решение принял командующий объединением сил генерал-лейтенант Сергей Наев в связи с улучшением ситуации безопасности в районе КПВВ.

Сейчас контрольный пункт работает без перебоев, в штатном режиме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на КПВВ "Новотроицкое", КрП "Березовое-1" и "Березовое-2" был продлен режим "Красный". Тут горит трава, из-за чего детонируют минно-взрывные заграждения и неразорвавшиеся боеприпасы. 


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