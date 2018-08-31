Сегодня КПВВ "Новотроицкое" вновь начал работать

В данное время, на полях вблизи КРП "Березовое-1" и КРП "Березовое-2" совместными силами ГСЧС и ОСС полностью потушили огонь. Такое решение принял командующий объединением сил генерал-лейтенант Сергей Наев в связи с улучшением ситуации безопасности в районе КПВВ.

Сейчас контрольный пункт работает без перебоев, в штатном режиме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на КПВВ "Новотроицкое", КрП "Березовое-1" и "Березовое-2" был продлен режим "Красный". Тут горит трава, из-за чего детонируют минно-взрывные заграждения и неразорвавшиеся боеприпасы.