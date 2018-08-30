Зустріч Гриценка і Порошенка організував Медведчук - ФОТО

Як повідомили в одному з аеропортів зазначених міст, рейс виконував борт P4-GEM, який зареєстрований на острові Аруба, в Карибському морі, і належить Віктору Медведчуку.

Крім того, представники аеропорту повідомили, що ближче до ранку борт повернувся з тими ж пасажирами – тобто с паном Гриценком.

Всім відомо, що Медведчук має спільний із Порошенко бізнес – в галузі зрідженого газу. Проте, те, що партнери разом спланували зустріч з "Грищом" (прізвисько, яке закріпилося за ним в мережі – ред.), – це вже нові й цікаві подробиці.

Таким чином, можна зробити висновок, що Гриценко – це узгоджена з Кремлем кандидатура у Президентських перегонах. І це знову пояснює постійну присутність Гриценка на каналі News One, який, як відомо, належить Медведчуку.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ були опубліковані фото, де кандидат в Президенти Анатолій Гриценко в ніч з 21 на 22 серпня сфотографований поруч із Адміністрацією Президента Петра Порошенка.

Гриценко намагався спростувати нічний візит в АП: він опублікував фото нібито з готелю в Запоріжжі, на яких, що цікаво, самого Гриценка немає. Зрозуміло, що подібні фото міг зробити будь-хто. Але навіть це не забезпечило алібі кандидату в Президенти. Уважні користувачі мережі в своїх коментарях відразу звернули увагу на те, що Запоріжжя знаходиться в одній годині польоту від Києва. Саме тому ніхто не може поручитися, коли в дійсності були зроблені фото, за допомогою яких Гриценко хоче позбавитись від звинувачень в таємній зустрічі з Президентом.

Між тим, експерт Денис Гороховський впевнений, що Гриценко – технічний кандидат Порошенка, і головна його місія – відтягнути голоси у Тимошенко.

"Як опонент Порошенка Гриценко незручний. Петру найкраще буде Бойко (ну або хоча б Ляшко). Але соціологія говорить про інше. Другий тур Тимошенко–Гриценко на сьогоднішній день – один з найбільш ймовірних сценаріїв (не питайте мене звідки у Гриценка такий рейтинг))). Проте ми тепер знаємо, на кого будуть ставити у Порошенка", – написав Гороховський.

Він також зауважив, що на Гриценка працює ціла армія ботів, які за сумісництвом працюють і на Порошенка.

"Схема:

1. Пишеш щось погане про Гриценка.

2. У коменти приходять боти, які пишуть, що це все так би мовити фейк, і всі ж знають, що це Юля воює з ним.

3. Відкриваєш профіль гостей і дивишся активність, а вони буквально вчора Порошенка за "вибачаюсь" хвалили і Головнокомандувачем на параді захоплювалися.

Збіг, напевно", – зазначив він.

За матеріалами golos.ua