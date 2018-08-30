04:00 30.08.2018 | Общество | Новости
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В сентябре на Землю обрушатся магнитные бури

В сентябре Земля переживет серию магнитных бурь.

В сентябре на Землю обрушатся магнитные бури

Как выяснили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, таких всплесков будет шесть. По силе их уже приравняли к наивысшему уровню.

Ученые предупреждают, что магнитные бури обрушатся на Землю сначала с 11 по 14 сентября, еще один солнечный всплеск ожидается 16 числа, после чего еще одна активность прогнозируется на 22 сентября.

Врачи предупреждают, что это может сказаться на здоровье людей, чувствительных к солнечной активности. Такие люди могут чувствовать головные боли, слабость, раздражительность или полную апатию.

Как сообщал "УРА-Информ", известная британская рок-группа "Suede" отсняла клип в заброшенном городе Припять. Соответствующая видеоработа на песню "Life Is Golden" войдет в их новый альбом "The Blue Hour". Данный клип уже доступен меломанам на популярном видеохостинге YouTube.


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