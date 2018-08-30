23:47 30.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области изъяли янтаря на три миллиона гривен - ФОТО

В Ровенской области в четверг, 30 августа, полиция обнаружила место где хранилось 197 килограммов янтаря-сырца различных фракций.

В Ровенской области изъяли янтаря на три миллиона гривен - ФОТО

По предварительным данным правоохранители изъяли в одном из сел камня на 2,8 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, была также установлена личность, которая может быть причастна к противоправной деятельности.

ак, с целью выявления и изъятия янтаря-сырца, а также оборудования для его обработки, следователи обратились в суд с ходатайством о проведении санкционированного обыска.

Уголовное производство открыто по статье Нарушение правил охраны недр Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Ровенщине местные жители устроили потасовку с полицейскими, которые отказались препятствовать деятельности янтарных добытчиков. Инцидент произошел вблизи села Федоровка Сарненского района Ровенской области. По предварительной информации, местные перекрыли дорогу в направлении Ковель-Ягодин. На место происшествия отправились правоохранители, которые пытались успокоить разъяренную толпу, однако те начали дергать полицейских и бросать в них камни.


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