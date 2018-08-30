01:00 30.08.2018 | Общество | Новости
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В Германии хотят восстановить Берлинскую стену

Правительство Германии планирует в скором времени восстановить часть Берлинской стены. Известно, что такие действия запланированы в рамках арт-проекта, который стартует в середине октября. Об этом пишет Associated Press.

В Германии хотят восстановить Берлинскую стену

Стоит отметить, что восстановлена будет лишь часть стены. Для того, чтобы попасть на территорию арт-проекта, посетителям придется заплатить 15 евро.

На территории арт-проекта гостям будет запрещено пользоваться собственными мобильными телефонами. Им будут выдаваться смартфоны с индивидуальными экскурсионными маршрутами. Визит также будет включать в себя просмотр документальных фильмов и посещение концертов и выставок.

Создатели проекта отметили, что они хотят погрузить гостей в атмосферу путешествия по другой стране. Цель этого - дать понять, что означает утрата чувства свободы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", власти Дании единогласно проголосовали за строительство стены на границе с Германией. Отмечается, что забор длиной 70 километров и высотой 1,5 метра хотят построить для препятствования передвижению через границу диких кабанов, которые, по словам местных фермеров, приносят африканскую чуму свиней.


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