В Германии хотят восстановить Берлинскую стену

Стоит отметить, что восстановлена будет лишь часть стены. Для того, чтобы попасть на территорию арт-проекта, посетителям придется заплатить 15 евро.

На территории арт-проекта гостям будет запрещено пользоваться собственными мобильными телефонами. Им будут выдаваться смартфоны с индивидуальными экскурсионными маршрутами. Визит также будет включать в себя просмотр документальных фильмов и посещение концертов и выставок.

Создатели проекта отметили, что они хотят погрузить гостей в атмосферу путешествия по другой стране. Цель этого - дать понять, что означает утрата чувства свободы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", власти Дании единогласно проголосовали за строительство стены на границе с Германией. Отмечается, что забор длиной 70 километров и высотой 1,5 метра хотят построить для препятствования передвижению через границу диких кабанов, которые, по словам местных фермеров, приносят африканскую чуму свиней.