В четверг на западе и севере Украины станет прохладнее, на юге и востоке сохранится жара

На остальной территории сохранится сухой и жаркий воздух. Осадков синоптики не обещают, лишь ночью в Черниговской и Сумской областях местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно северный, на западе юго-восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем поднимется до 29-34 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня будет сухо и ясно. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов тепла. Днем потеплеет до 22-24 градусов.

На западе Украины также сухо. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 8-14 теплых градусов. Днем температура воздуха составит 21-26 градусов выше нуля.

На севере страны в четверг без осадков, только ночью в Черниговской и Сумской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла. Днем потеплеет до 21-26 градусов.

В центре Украины сегодня сухая и теплая погода. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла. Днем будет от 24 до 29 градусов тепла, в Черкасской и Винницкой областях от 21 до 26 градусов.

На востоке страны сегодня без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-20 градусов. Днем воздух раскалится до 29-34 градусов.

На юге Украины сегодня будет сухая и жаркая погода. Температура воздуха не опустится ниже 15-20 градусов. Днем воздух раскалится до 29-34 градусов.

В Крыму в четверг также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-20 градусов. Днем воздух раскалится до 29-34 градусов.

Народный прогноз: 30 августа почитается память святого Мирона пресвитера. С 30 августа начинается осенний листопад (первой роняет лист береза, за ней липа, вяз, черемуха и т.д.). В прежние времена заметили, если утром этого дня туман и роса, то погода на Мирона будет хорошая.