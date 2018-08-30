09:18 30.08.2018 | Общество | Новости
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В Беларуси продают глобусы с российским Крымом - ФОТО

Журналист из Беларуси Евгений Глушков заметил, что в главном универмаге города Могилев продаются глобусы, на которых Крым изображен как часть России.

В Беларуси продают глобусы с российским Крымом - ФОТО

Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook, прикрепив соответствующие фото.

Как видно на снимках, Крым отделен от Украины и состоит в складе РФ. Стоит отметить, что Беларусь на государственном уровне не признала Крым в составе территории России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британское издание The Times of London к Чемпионату мира по футболу 2018 года опубликовал карту России, на которой оккупированный Крым указан как территория РФ. Отмечается, что посольство Украины обращает внимание The Times of London на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в Украине в 2014 году.


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