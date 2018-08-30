14:13 30.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские моряки учились точно стрелять по врагу - ФОТО

Корабельные и катерные тактические группы ВМС Украины выполнили боевые стрельбы в рамках командно-штабного учения Шторм-2018.

Украинские моряки учились точно стрелять по врагу - ФОТО

Об этом в четверг, 30 августа, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ, передает Корреспондент.

Отмечается, что корабельные и катерные тактические группы Военно-морских сил ВСУ выполнили боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, провели минно-заградительные и поисково-спасательные действия, охрану и оборону пунктов базирования.

Кроме этого, украинские морские пехотинцы осуществили высадку морского тактического десанта, провели противодесантные действия в определенных районах.

Задействованная в учении от украинских ВМС и других видов ВСУ авиация, кроме поддержки подразделений, осуществляла воздушную разведку, полеты на поиск и уничтожение объектов, отражала удары средств воздушного нападения противника.

Подразделения других военных формирований обеспечили усиление участков государственной границы, охрану автомобильных мостов и выполнили другие задачи по назначению.

Как сообщал "УРА-Информ", Военно-морские силы Украины начали процесс классификации кораблей по примеру европейских стран-членов НАТО. Об этом передает ukrmilitary. Сообщается, что отныне все корабли будут получать уникальный номер судна и собственный вымпел. Такая система классификации начала использовать британскими адмиралами в ходе Первой мировой войны, эффективность систематизации оценили и американские партнеры, которые переняли опыт островитян для собственных ВМС.


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