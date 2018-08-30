Ученые рассказали, какое послание отправили инопланетянам

Послание выглядит, как алюминиевая коробка с позолоченным компакт-диском. На оптическом носителе записаны 115 слайдов о нашей Земле: земные ландшафты, сцены из жизни животных и человека, их анатомическое строение и биохимическая структура, а также важнейшие научные открытия.

Кроме слайдов на диске записали различные звуки: шепот матери, плач ребенка, голоса птиц и зверей, шум ветра, грохот вулканов, шорох песка, океанский прибой, удары молотка и многое другое. Также инопланетянам было записано поздравление на 55 различных языках, включая голос президента США Джимми Картера.

Оба аппарата "Вояджер" считаются одними из самых успешных проектов в истории освоения космоса. На текущий момент зонды перешли в область гелиопаузы и через 10 лет покинут пределы Солнечной системы.

Как сообщал "УРА-Информ", на Марсе после пылевого шторма пропал марсоход Opportunity. Локальная буря разрослась до явления планетарного масштаба и накрыла исследовательский робот. С тех пор представители агентства безуспешно пытаются его обнаружить.