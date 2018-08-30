13:26 30.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, когда суд апелляцию Украины о долге перед РФ

Апелляционный суд Англии назначил на 14 сентября вынесение окончательного вердикта по жалобе Украины на решение Высокого суда Лондона по иску РФ о взыскании с Украины задолженности по евробондам на три млрд долларов.

Стало известно, когда суд апелляцию Украины о долге перед РФ

Как сказано в сообщении на сайте суда, слушания по рассмотрению апелляции Украины прошли 22-26 января в Лондоне.

Ранее Минфин РФ предоставлял информацию о том, что в ходе слушаний украинская сторона не смогла привести каких-либо новых аргументов против обоснованности требований России исполнить обязательства по еврооблигациям, а представитель компании The Law Debenture Trust Corporation, защищающей интересы России, призвал суд отклонить апелляционную жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона.

После чего, Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения от 29 марта 2017 года до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в Апелляционном суде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вердикт Апелляционного суда Англии по делу о так называемом "долге Януковича" перед Россией в три миллиарда долларов будет вынесен до 1 августа этого года. Сейчас ожидаем решения суда. У них заканчивается цикл до ухода в отпуск, в этот период должны огласить решение.


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