Со Львова можно прямиком летать в Стамбул

Как сообщают украинские СМИ, за последний год количество рейсов на линии увеличивается уже второй раз.

Полеты будут осуществляться по понедельникам, четвергам и воскресеньям два раза в день.

В то же время дополнительные рейсы по понедельникам и воскресеньям будут проходить по следующему графику: в 08:40 из Стамбула и в 10:05 из Львова, по четвергам - в 19:25 из Стамбула и в 21:20 - из Львова.

Стоит отметить, что продажи на авиабилеты по дополнительным рейсам уже открыта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авиакомпания Ryanair объявила о введении ограничений на бесплатный провоз ручной клади. Как сообщается, нововведения вступят в силу для бронирований, совершенных с 1 сентября 2018 года, и предусматривают, что пассажиры, не оплатившие услугу приоритетной посадки, смогут провозить бесплатно только один небольшой предмет ручной клади.