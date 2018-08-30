12:32 30.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сенцов находится в критическом состоянии, - Гутерреш

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш обеспокоен состоянием украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Сенцов находится в критическом состоянии, - Гутерреш

Об этом в четверг, 30 августа, сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, Гутерреш по-прежнему обеспокоен состоянием здоровья Сенцова, который более 100 дней продолжает голодовку и находится в критическом состоянии.

Генсек ООН обсуждал ситуацию вокруг Сенцова с российскими властями, - добавил он.

Напомним, президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.

По его убеждения, как сообщал УРА-Информ, Сенцов воплощает все идеалы, которые мотивировали его во время моей мирной борьбы за будущее мира.


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