Россия так и не отреагировала на предложения Киева по обмену удерживаемыми лицами, - Ирина Геращенко

Ни одного ответа в рамках Трехсторонней контактной группы так и не поступило. Потом мы передали эти письма и списки через институт уполномоченных по правам человека Украины и России, через МИД, через дипломатические каналы, а ответа нет никакого. Об этом в четверг, 30 августа, на пресс-конференции в Киеве заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Она также напомнила, что более четырех месяцев назад она передала в рамках ТКГ в Минске списки тех россиян, которые осуждены в Украине за очень тяжкие преступления – терроризм, диверсия, шпионаж – и которых Украина готова будет отпустить для освобождения украинцев. Что свидетельствует о том, что российская сторона не заинтересована в освобождении кого-либо из россиян, которых отправили сюда убивать, терроризировать Украину, - отметила политик, добавив, что из этих более 30 россиян 22 написали письма на имя Путина, своего президента, с просьбой способствовать их перевозу на родину.

Напомним, как сообща УРА-Информ, по словам Ирины Геращенко Украина идентифицировала и разыскивает 294 человек, которые пропали без вести на Донбассе. При этом более тысячи тел до сих пор не идентифицированы.