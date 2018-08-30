На племенном заводе в Одесской области зафиксировали АЧС

Там содержалось около двух тысячи голов свиней. Сейчас продолжаются карантинные мероприятия. Как сообщает в четверг, 30 августа, пресс-служба Госпродпотребслужбы, мощности хозяйства расположены в селе Каракурт Болградского района, где есть две площадки - племенной завод и товарный свинокомплекс.

Откормщик сейчас в зоне надзора, поскольку находится в шести километрах от племзавода, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине вирус АЧС неконтролируемо распространяется уже пятый год подряд. За это время убытки фермеров достигли уже более 170 миллионов гривен.

При этом только с начала 2018 года в Украине было зафиксировано почти 100 случаев АЧС.