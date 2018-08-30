Красный Крест отправил на Донбасс 80 тонн "гуманитарки"

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, сегодня через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 11 автомобилей.

Они везут строительные материалы, лекарственные препараты и продуктовые наборы от Международного комитета Красного Креста.

В общем пограничники оформили 80 тонн груза.

Напомним, на прошлой неделе Красный Крест направил 21 грузовик с гуманитарной помощью на Донбасс, общим весом 365 тонн.

Как сообщал УРА-Информ, в ООН призвали усилить гумпомощь жителям Донбасса, которые страдают в результате активных боевых действий.