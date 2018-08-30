КПВВ "Новотроицкое" до сих пор не работает

Тут горит трава, из-за чего детонируют минно-взрывные заграждения и неразорвавшиеся боеприпасы. Как сообщили в пресс-центр ООС, сейчас КПВВ "Новотроицкое" не осуществляет пропускных операций.

Соответствующее решение было принято командующим Объединенных сил. В настоящее время в непосредственной близости от контрольного поста "Березовое-2" продолжает гореть сухая трава.

Это создает реальную угрозу жизни и здоровья гражданского населения, следующего через линию разграничения, добавили в штабе.

Пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ "Новотроицкое" будет восстановлен после локализации очагов возгорания, стабилизации ситуации и обеспечении безопасности путешествующих, - подытожили в штабе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 29 августа в пресс-центре ООС сообщили, что из-за пожара временно закрыли КПВВ "Новотроицкое" на Донбассе.