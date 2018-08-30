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Чиновник Пенсионного фонда в Киевской области попался на хищении госсредств - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновника Главного управления Пенсионного фонда в Киевской области.

Чиновник Пенсионного фонда в Киевской области попался на хищении госсредств - СБУ

Мужчина попался на хищении государственных средств в особо крупных размерах через подставных лиц и незаконные счета. Как сообщил пресс-центр СБУ в среду, 29 августа. установлено, что чиновник открывал на подставных лиц карточные счета в одном из государственных банков. Сейчас, в частности, проверяется информация о возможном использовании персональных данных жителей временно оккупированных территорий Украины.

Затем, вмешавшись в работу автоматизированных систем Пенсионного фонда, должностное лицо вносило банковские реквизиты и идентификационные коды "получателей" в электронную базу данных пенсионных начислений. После совершения незаконных выплат он получал наличные через сеть банкоматов.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт снятия чиновником присвоенных денег.

По материалам СБУ Пенсионный фонд Украины блокировал выплаты пенсий на незаконно открытые счета.

Чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления по статьям Мошенничество, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Закарпатской области в четверг, 2 августа, задержала главу Виноградовской районной государственной администрации. Чиновник попался на взятке. Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции, глава райадминистрации требовал и получал деньги за подписание договоров за бюджетные средства и дальнейшее их перечисление за выполненные работы.


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