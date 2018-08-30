Более десяти стран примут участие в военных учениях в Грузии

Отмечается, что помимо ведущей страны участие в учениях примут военнослужащие США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии.

Известно, что такие военные действия организованы совместно с европейским командованием корпуса морской пехоты США, будут проходить на территории военной базы в Сенаки на западе Грузии.

Главной целью учений является повышение уровня готовности к совместным операциям сил быстрого реагирования НАТО или реагированию на кризисы, а также улучшение оперативных возможностей командного звена, планирования операций и их проведения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине началось совместное командно-штабные учения командования Военно-морских сил ВСУ с другими военными формированиями и правоохранительными органами "Шторм-2018".