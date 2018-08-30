Боевики 18 раз нарушили очередной режим тишины, потерь нет

При этом один раз противник открывал огонь из тяжелого вооружения. Потерь среди Вооруженных сил Украины нет,

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, противник вел прицельный огонь из миномета калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы осуществлялись в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Троицкое, Светлодарск, Южное, Новгородское, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединский и Водяное.

На Горловском направлении в районе населенного пункта Новгородское боевики применили миномет.С начала текущих суток противник один раз обстрелял наши позиции в районе Луганского со станкового противотанкового гранатомета. В целом интенсивность обстрелов позиций Объединенных сил заметно снизилась, хотя полностью условия "школьного" перемирие враг не соблюдает", – сказано в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 28 августа боевики 32 раза открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. При этом противник применял запрещенное тяжелое вооружение и уже дважды стреляли по украинским военным нынешней ночью, после того как вступило в силу "школьное перемирии". Убитых и раненых среди военнослужащих ООС нет.