Боевики 18 раз нарушили очередной режим тишины, потерь нет

За прошедшие сутки среду, 29 августа, боевики на Донбассе 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
При этом один раз противник открывал огонь из тяжелого вооружения. Потерь среди Вооруженных сил Украины нет,
Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, противник вел прицельный огонь из миномета калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы осуществлялись в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Троицкое, Светлодарск, Южное, Новгородское, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединский и Водяное.
На Горловском направлении в районе населенного пункта Новгородское боевики применили миномет.С начала текущих суток противник один раз обстрелял наши позиции в районе Луганского со станкового противотанкового гранатомета. В целом интенсивность обстрелов позиций Объединенных сил заметно снизилась, хотя полностью условия "школьного" перемирие враг не соблюдает", – сказано в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки вторник, 28 августа боевики 32 раза открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. При этом противник применял запрещенное тяжелое вооружение и уже дважды стреляли по украинским военным нынешней ночью, после того как вступило в силу "школьное перемирии". Убитых и раненых среди военнослужащих ООС нет.