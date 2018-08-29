За неделю корью в Украине заболели более 500 человек

При этом 293 заболевших из общего количество, это дети. Как сообщил во вторник, 28 августа, Центр общественного здоровья, за 34-ю неделю текущего года корью заболели 245 взрослых. Это на 12,5% меньше, чем на предыдущей неделе.

Снижение заболеваемости наблюдается уже вторую неделю подряд. Всего с начала года корью заболели 29,9 тысяч человек - 12,2 тысяч взрослых и 17,7 тысяч детей.

При этом, по данным ведомства, больше всего людей заболели корью во Львовской - 5,8 тысяч человек, Закарпатской - три тысячи человек, Ивано-Франковской - 2,7 тысяч человек, Одесской - 2,3 тысячи человек, Тернопольской - 1,6 тысяч человек и в городе Киеве - 2, 1 тысячи человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным на 21 августа в Украине с начала года в результате заболевания корью умерли 13 человек.