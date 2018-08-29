04:00 29.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202363:Polishuk

За неделю корью в Украине заболели более 500 человек

В Украине в течение последней недели корью заболели 538 человек.

За неделю корью в Украине заболели более 500 человек

 

 

При этом 293 заболевших из общего количество, это дети. Как сообщил во вторник, 28 августа, Центр общественного здоровья, за 34-ю неделю текущего года корью заболели 245 взрослых. Это на 12,5% меньше, чем на предыдущей неделе.

Снижение заболеваемости наблюдается уже вторую неделю подряд. Всего с начала года корью заболели 29,9 тысяч человек - 12,2 тысяч взрослых и 17,7 тысяч детей.

При этом, по данным ведомства, больше всего людей заболели корью во Львовской - 5,8 тысяч человек, Закарпатской - три тысячи человек, Ивано-Франковской - 2,7 тысяч человек, Одесской - 2,3 тысячи человек, Тернопольской - 1,6 тысяч человек и в городе Киеве - 2, 1 тысячи человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным на 21 августа в Украине с начала года в результате заболевания корью умерли 13 человек.


Поделиться
Читайте также:
 
В Раде есть 300 голосов за внесение изменений в Конституцию, - Парубий В Греции разбился военный самолет, погиб пилот Реальная зарплата в июле увеличилась почти на 15% - Госстат Порошенко считает, что необходимо разработать механизм для предотвращения вмешательства России в выборы
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив