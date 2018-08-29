В Ужгород городскому голове вручили подозрение о совершении уголовного правонарушения

Подозрение касается обстоятельств реконструкции культурно-исторического центра "Совиное гнездо". Как сообщает местное издание "Закарпатье Online", в горсовета подтвердили вручение подозрения Андрееву.

Кроме того в пресс-службе заверили, что у них есть официальная техническая документация подтверждающая отсутствие материальных убытков, которые бы повлекли за собой финансовый ущерб государству или общине города. Указанные материалы, как отмечается, сейчас оформляются и будут поданы в орган досудебного расследования.

Кроме того, в горсовете подчеркнули, что все тендерные процедуры по реконструкции центра были проведены и работы начаты до вступления Андреевым в свою должность.

Подозрение было вручено через адвоката, ему как соучастнику прокуратура инкриминирует статью Уголовного кодекса Растрата бюджетных средств по делу "Совиного гнезда", пояснили в горсовете.

Напомним, Евросоюз в рамках трансграничного сотрудничества с целью улучшения туристической привлекательности исторических памятников городов выделил средства на реконструкцию "Совиного гнезда". По этой программе одна из коммерческих структур Ужгорода выступила подрядчиком. Часть средств на работы выделили из местного бюджета, остальная часть - средства грантового проекта, однако они были незаконно присвоены. Общая сумма присвоенных средств составляет более 6,5 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Полиция Закарпатской области в четверг, 2 августа, задержала главу Виноградовской районной государственной администрации. Чиновник попался на взятке. Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции, глава райадминистрации требовал и получал деньги за подписание договоров за бюджетные средства и дальнейшее их перечисление за выполненные работы.