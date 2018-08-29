В среду в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди

На остальной территории сохранится сухая и очень жаркая погода. В большинстве западных и в Сумской областях местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях - умеренный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 метров на секунду. На остальной территории - без осадков.

Ветер восточный с переходом на северный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем удержится в пределах 27-32 жарких градусов.

В Киеве сегодня утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Утром ожидается дождь c грозой, которому на смену придет дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 22 до 24 градусов тепла.

На западе Украины местами кратковременный небольшой дождь, в Хмельницкой области умеренный дождь, ночью и утром кое-где сильный, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 8-14 теплых градусов. Днем потеплеет до 19-25 градусов.

На севере страны кратковременный дождь, в Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью и утром кое-где сильный дождь, местами грозы. Ночная температура воздуха не опустится ниже 11-17 градусов тепла. Днем будет от 20 до 25 теплых градусов, в Сумской области от 26 до 31 градуса.

В центре Украины осадков сегодня синоптики не обещают, только в Винницкой области кратковременный дождь, ночью и утром кое-где сильный, отдельно грозы. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25-32 жарких градуса, в Винницкой области 20-25 градусов.

На востоке Украины в среду также сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов тепла. Днем будет от 27 до 32 жарких градуса.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 28-34 градусов.

В Крыму сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-22 градусов со знаком плюс. Днем воздух раскалится до 27-33 градусов.

Народный прогноз: В этот день отмечается праздник Спаса Нерукотворного. Наши предки говорили: "Третий Спас - хлеба припас", поскольку к этому дню уже собирался новый урожай. В прежние времена заметили, если в этот день будет заморозок - осень продолжительной будет. А если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров (14 октября) будет морозно.