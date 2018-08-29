22:59 29.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесском порту полиция конфисковала партию сигарет из 500 тысяч пачек

В Одесском порту в среду, 29 августа, в контейнере с туалетной бумагой пограничники обнаружили крупную партию табачных изделий.

В Одесском порту полиция конфисковала партию сигарет из 500 тысяч пачек

Она готовилась к отправке в Израиль. Как сказано на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины, грузоотправителем является черновицкая фирма, которая оформила груз на Черновицкой таможне и направила в Одессу для отправления морским путем в Израиль.

Во время проверки среди груза туалетной бумаги правоохранители обнаружили очень большое количество ящиков с табачными изделиями.

По предварительным подсчетам экспертов, их количество может достигать около 500 тысяч пачек, а стоимость превышать 15 миллионов гривен.

Сейчас ведется подсчет груза и осуществляются меры документирования по факту противоправной деятельности и установления круга причастных к незаконной сделке лиц, - сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники СБУ провели изъятие в Одесской области серьезной партии контрабандных сигарет. Такие данные распространили в Управлении СБУ региона. Согласно данным – в рамках уголовного производства работники СБУ провели задержание грузовика около границы с Молдавией.


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