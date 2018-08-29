В Германии снесут "золотую" статую Эрдогана - ФОТО

Как сообщается на сайте ведомства, такое решение было принято из-за отсутствия гарантий безопасности. Городская полиция займется демонтажем, который должен быть завершен сегодня 29 августа.

Отмечается, что накануне возле памятника начались словесные перепалки сторонников и противников Эрдогана. Полиция зафиксировала агрессивное настроение людей.

Известно, что статуя Эрдогана была установлена на площади Немецкого Единства в рамках висбаденской биеннале. Памятник отлили из бетона, а затем выкрасили золотой краской. Уже впоследствии кто-то нанес на статую бранное выражение на английском языке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активизировал свои атаки на США, призвав к бойкоту айфонов Apple и других американских электронных товаров, в то время как его министр иностранных дел присоединился к своему российскому коллеге в критике западных санкций.