08:51 29.08.2018 | Общество | Новости
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В Германии снесут "золотую" статую Эрдогана - ФОТО

Администрация немецкого города Висбадена приняла решение демонтировать четырехметровую "золотую" статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, установленную в рамках фестиваля искусств.

В Германии снесут

Как сообщается на сайте ведомства, такое решение было принято из-за отсутствия гарантий безопасности. Городская полиция займется демонтажем, который должен быть завершен сегодня 29 августа.

Отмечается, что накануне возле памятника начались словесные перепалки сторонников и противников Эрдогана. Полиция зафиксировала агрессивное настроение людей.

Известно, что статуя Эрдогана была установлена на площади Немецкого Единства в рамках висбаденской биеннале. Памятник отлили из бетона, а затем выкрасили золотой краской. Уже впоследствии кто-то нанес на статую бранное выражение на английском языке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активизировал свои атаки на США, призвав к бойкоту айфонов Apple и других американских электронных товаров, в то время как его министр иностранных дел присоединился к своему российскому коллеге в критике западных санкций.


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