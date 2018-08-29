04:00 29.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре майора полиции попался на вымогательстве - ФОТО

В Днепре на взятке задержали оперуполномоченного криминальной полиции.

В Днепре майора полиции попался на вымогательстве - ФОТО

Майор криминальной полиции города требовал у местного жителя сто тысяч гривен. При этом он угрожал ему криминальной ответственностью.

Как сообщает во вторник, 28 августа, пресс-служба Национальной полиции, полицейский угрожал подкинуть мужчине наркотики в случае отказа.

Сначала майор полиции получил 59 тысяч гривен, которые тот сумел собрать, однако злоумышленник требовал всю сумму.

Вторую часть взятки 37-летний полицейским получил в автомобиле Lexus, на котором приехал к заявителю, после чего и был задержан правоохранителями.

По данному факту начато уголовное производство. Полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня прокурор Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области попался на взятке.


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